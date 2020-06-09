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Крокодила-людоеда заметили в Испании 

Газета.Ru и ещё 3 12 минут назад
Крокодила-людоеда заметили в Испании
Фото: depositphotos.com
На северо-западе Испании был замечен двухметровый нильский крокодил. Полиция уже задействовала в поисках животного дроны, а местным жителям запретили приближаться к берегу реки, ведь именно нильский крокодил печально известен как крокодил-людоед, сообщает телеканал "360".
Крокодила видели в водах реки Писуэрга несколько раз. Первые сообщения о животном были получены в прошедшие выходные. Жителям города Симанкас и Тордесильяс в районе Кастилии и Леона и его окрестностях запретили подходить к берегам реки, пока продолжаются поиски.
Как рассказал изданию полицейский Франсиско Санчес, который сам видел крокодила, размер животного от 1,5 до двух метров.
По словам Санчеса, офицеры из отдела дикой природы оцепили территорию и продолжают поиски. Предполагается, что крокодила держали в качестве экзотического домашнего питомца, но решили избавиться от него, когда он стал слишком большим.
Представители Службы защиты животных гражданской гвардии Испании прочесывают участок реки между городами Симанкас и Тордесильяс. В ходе операции также используют дроны. Если потребуется, к поискам привлекут профессиональных водолазов. Приблизительное место поиска — это зона слияния рек Дуэро и Писуэрга.
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Комментарии
Происшествия , Франсиско Санчес , Испания
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