Крокодила-людоеда заметили в Испании 

На северо-западе Испании был замечен двухметровый нильский крокодил. Полиция уже задействовала в поисках животного дроны, а местным жителям запретили приближаться к берегу реки, ведь именно нильский крокодил печально известен как крокодил-людоед, сообщает телеканал "360".

Крокодила видели в водах реки Писуэрга несколько раз. Первые сообщения о животном были получены в прошедшие выходные. Жителям города Симанкас и Тордесильяс в районе Кастилии и Леона и его окрестностях запретили подходить к берегам реки, пока продолжаются поиски.

Как рассказал изданию полицейский Франсиско Санчес , который сам видел крокодила, размер животного от 1,5 до двух метров.

По словам Санчеса, офицеры из отдела дикой природы оцепили территорию и продолжают поиски. Предполагается, что крокодила держали в качестве экзотического домашнего питомца, но решили избавиться от него, когда он стал слишком большим.

Представители Службы защиты животных гражданской гвардии Испании прочесывают участок реки между городами Симанкас и Тордесильяс. В ходе операции также используют дроны. Если потребуется, к поискам привлекут профессиональных водолазов. Приблизительное место поиска — это зона слияния рек Дуэро и Писуэрга.