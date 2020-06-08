Караулова обратилась за помощью

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Караулова обратилась к Москальковой в связи с установленным ей судом надзором 

ТАСС и ещё 2 34 минуты назад
Варвара Караулова обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам человека Татьяне Москальковой по поводу ситуации с установленным судом административным надзором, который до 2029 года запрещает ей покидать место жительства по ночам. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.
"Варвара Караулова обратилась к Татьяне Москальковой, которая ей всегда помогала и не оставалась безучастной к ее судьбе", — сказал адвокат.
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой на девять лет 
Москалькова во время отбывания Карауловой наказания за попытку вступить в запрещенную организацию, приезжала к ней в колонию и ходатайствовала перед судом о ее условно-досрочном освобождении.
4 июня Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск к Карауловой о постановлении надзора. Суд установил административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. Требование ОМВД по Кунцевскому району были удовлетворены частично, в иске просили о пребывании дома с 22:00 мск.
Как стало известно ранее, Караулова в ближайшее время выходит замуж за адвоката Олега Елисеева, работающего в коллегии адвоката Сергея Бадамшина.
27 мая 2015 года Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции ее встретили и перевезли на конспиративную квартиру в городе Килисе, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы. Девушку удалось вернуть домой 12 июня 2015 года. Осенью того же года она была арестована. В декабре 2016 года Московский окружной военный суд приговорил Караулову к 4,5 года колонии общего режима. Решение суда было обжаловано, но апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала приговор законным. 16 апреля этого года Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство о ее условно-досрочном освобождении.
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Происшествия , Видео , Варвара Караулова , Сергей Бадамшин , Олег Елисеев , МВД , ФСИН
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