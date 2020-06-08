Караулова обратилась за помощью

Варвара Караулова обратилась к уполномоченному при президенте РФ по правам человека Татьяне Москальковой по поводу ситуации с установленным судом административным надзором, который до 2029 года запрещает ей покидать место жительства по ночам. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Варвара Караулова обратилась к Татьяне Москальковой, которая ей всегда помогала и не оставалась безучастной к ее судьбе", — сказал адвокат.

Москалькова во время отбывания Карауловой наказания за попытку вступить в запрещенную организацию, приезжала к ней в колонию и ходатайствовала перед судом о ее условно-досрочном освобождении.

4 июня Кунцевский суд Москвы удовлетворил административный иск к Карауловой о постановлении надзора. Суд установил административный надзор сроком до 27 апреля 2029 года, запретил Карауловой пребывание вне места жительства с 23:00 до 06:00 мск, если это не связано с работой, а также обязал ее являться в территориальный ОВД для регистрации два раза в месяц. Требование ОМВД по Кунцевскому району были удовлетворены частично, в иске просили о пребывании дома с 22:00 мск.

Как стало известно ранее, Караулова в ближайшее время выходит замуж за адвоката Олега Елисеева , работающего в коллегии адвоката Сергея Бадамшина