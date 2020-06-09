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Установлена причина смерти водителя в ДТП с Ефремовым 

Павел Тиунов и ещё 47 39 минут назад
Водитель фургона Сергей Захаров, попавший в ДТП по вине заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова, умер из-за внутреннего кровотечения, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми травмами и скончался в больнице.
Опубликовано фото погибшего в ДТП с Ефремовым водителя
Громкая автомобильная авария, как сообщал «Рамблер», произошла 8 июня у дома 3 на Смоленской площади в Москве.
Михаил Ефремов, управляя машиной Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, попытался развернуться через «двойную сплошную» и в результате врезался во встречный автомобиль. Водитель фургона, ставший невольным участником ДТП, был госпитализирован с тяжелейшими травмами. Дочь Ефремова в сториз на своей странице в Instagram выложила скриншот сообщения от подписчика, в котором сказано, что у пострадавшего Сергея Захарова диагностированы перелом шейного отдела позвоночника, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и травмы внутренних органов.
Утром 9 июня стало известно, что Захаров скончался. Telegram-канал Mash сообщает, что смерть водителя наступила из-за того, что сломанные ребра пробили легкие, в результате чего образовалось внутреннее кровотечение, которое медики не могли остановить.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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