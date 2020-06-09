Громкая автомобильная авария, как сообщал «Рамблер», произошла 8 июня у дома 3 на Смоленской площади в Москве.

Михаил Ефремов, управляя машиной Jeep Grand Cherokee в пьяном виде, попытался развернуться через «двойную сплошную» и в результате врезался во встречный автомобиль. Водитель фургона, ставший невольным участником ДТП, был госпитализирован с тяжелейшими травмами. Дочь Ефремова в сториз на своей странице в Instagram выложила скриншот сообщения от подписчика, в котором сказано, что у пострадавшего Сергея Захарова диагностированы перелом шейного отдела позвоночника, перелом ребер с двух сторон, перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и травмы внутренних органов.

Утром 9 июня стало известно, что Захаров скончался. Telegram-канал Mash сообщает, что смерть водителя наступила из-за того, что сломанные ребра пробили легкие, в результате чего образовалось внутреннее кровотечение, которое медики не могли остановить.