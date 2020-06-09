Раскрыты травмы пострадавшего в аварии по вине Ефремова

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В настоящее время мужчина 1963 года рождения госпитализирован. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном.

Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами.