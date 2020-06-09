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Раскрыты травмы пострадавшего в аварии по вине Ефремова водителя 

Lenta.ru и ещё 13 21 минуту назад
Раскрыты травмы пострадавшего в аварии по вине Ефремова
Фото: РИА Новости
Водитель фургона Сергей Зверев, пострадавший в аварии в центре Москвы по вине актера Михаила Ефремова, находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
В настоящее время мужчина 1963 года рождения госпитализирован. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.
Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном.
Водителя фургона зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. Его доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами.
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Происшествия , Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Сергей Зверев , Москва
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