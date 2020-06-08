Российский школьник 4 дня провел в тайге

Школьника, который уехал в лес покататься на велосипеде, нашли живым.

Напомним, 10-летний мальчик из Пермского края пропал еще 3 июня. Ребенок вместе с друзьями уехал в лес на своем велосипеде. После того, как мальчик не вернулся с прогулки, его родители забили тревогу.

К поискам пропавшего школьника были подключены все службы экстренного реагирования, в том числе кинологи и волонтеры. 6 июня ребенок был найден примерно в 40 км от своего место жительства. В удовлетворительном состоянии (на теле ребенка есть ссадины, царапины, укусы клещей) мальчик был госпитализирован. Также с юным пациентом работают психологи.

Как оказалось, во время прогулки школьника подвел велосипед (у него слетела цепь). Мальчик оставил свой транспорт и пошел в направлении дома пешком. Но он заблудился.

За почти четыре дня спасатели обследовали большую территорию. Правда, никто не мог подумать, что ребенок в одиночку сможет уйти от родного поселка на несколько десятков километров (дело в том, что вокруг тайга и болота, ночью бывают заморозки, а мальчик ушел из дома в легкой одежде).

Тем более, как призналась «Комсомольской правде» сестра найденного мальчика, ребенок так далеко никогда не уходил от дома.

Тем не менее, ребенок нашелся в соседнем поселке.

Мальчик сам вышел на дорогу и его заметил водитель рейсового автобуса.

На вопросы родных о том, как он выживал в тайге на протяжении четырех дней, школьник ответил, что спал, укрываясь мхом, сообщает издание.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Несмотря на то что мальчик нашелся, расследование уголовного дела продолжается. «В настоящее время продолжается проведение комплекса назначенных ранее судебных экспертиз (дактилоскопических, генетических и других), комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения малолетнего», — сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пермскому краю.

К слову, недавно в Приморье нашли отца с тремя детьми, пережидавшего пандемию коронавируса в лесу.