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10-летний россиянин рассказал, как 4 дня выживал в тайге 

Letidor.ru 1 час назад
Российский школьник 4 дня провел в тайге
Фото: РИА Новости
Школьника, который уехал в лес покататься на велосипеде, нашли живым.
Напомним, 10-летний мальчик из Пермского края пропал еще 3 июня. Ребенок вместе с друзьями уехал в лес на своем велосипеде. После того, как мальчик не вернулся с прогулки, его родители забили тревогу.
К поискам пропавшего школьника были подключены все службы экстренного реагирования, в том числе кинологи и волонтеры. 6 июня ребенок был найден примерно в 40 км от своего место жительства. В удовлетворительном состоянии (на теле ребенка есть ссадины, царапины, укусы клещей) мальчик был госпитализирован. Также с юным пациентом работают психологи.
Как оказалось, во время прогулки школьника подвел велосипед (у него слетела цепь). Мальчик оставил свой транспорт и пошел в направлении дома пешком. Но он заблудился.
За почти четыре дня спасатели обследовали большую территорию. Правда, никто не мог подумать, что ребенок в одиночку сможет уйти от родного поселка на несколько десятков километров (дело в том, что вокруг тайга и болота, ночью бывают заморозки, а мальчик ушел из дома в легкой одежде).
Тем более, как призналась «Комсомольской правде» сестра найденного мальчика, ребенок так далеко никогда не уходил от дома.
Тем не менее, ребенок нашелся в соседнем поселке.
Мальчик сам вышел на дорогу и его заметил водитель рейсового автобуса.
На вопросы родных о том, как он выживал в тайге на протяжении четырех дней, школьник ответил, что спал, укрываясь мхом, сообщает издание.
Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Несмотря на то что мальчик нашелся, расследование уголовного дела продолжается. «В настоящее время продолжается проведение комплекса назначенных ранее судебных экспертиз (дактилоскопических, генетических и других), комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств исчезновения малолетнего», — сообщается на сайте Следственного управления СК России по Пермскому краю.
К слову, недавно в Приморье нашли отца с тремя детьми, пережидавшего пандемию коронавируса в лесу.
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Происшествия , Комсомольская правда , Пермский Край
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