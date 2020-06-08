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Три петербуржца пойдут под суд за шашлык на Вечном огне 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Россияне готовили шашлык на Вечном огне и поплатились
Фото: РИА Новости
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о приготовлении шашлыка на Вечном огне в Санкт-Петербурге, три человека пойдут под суд.
«Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления… осквернение мест захоронения, надмогильных сооружений группой лиц по предварительному сговору», — приводит РИА Новости сообщение Генпрокуратуры.
По версии следствия, ночью 24 мая две женщины и мужчина, находясь у Вечного огня в Кронштадте, «осквернили память погибших в исторических событиях, а также посвящённый этой памяти объект культурного наследия, используя его для приготовления пищи».
28 мая сообщалось, что Кронштадтский районный суд отказал следствию и не стал заключать под стражу.
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Происшествия , Криминал , Генпрокуратура РФ , РИА Новости , Санкт-Петербург
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