Опубликовано видео подробностей о личности стрелка в Москве 

Стала известная информация об открывшем огонь по прохожим на улице Строителей в Москве мужчине. По рассказам его соседей, устроивший пальбу недавно развелся с женой. В ходе проведения обыска на квартире у злоумышленника были обнаружены нейростимуляторы и алкоголь. Установлено, что найденные лекарственные средства предназначены для лечения неврологических заболеваний.

Вчера вечером 50-летний мужчина стрелял из окна по находящимся во дворе дома соседям. По предварительным данным, стрелок палил из карабина «СКС» АЛ-4600, калибра 7,62, оружие официально ему не принадлежит. Ранения получили два человека — у мужчины перелом бедренной кости, у женщины — травма предплечья.

По приезду к месту происшествия правоохранителей злоумышленник отказался добровольно сдаться полиции. Силовикам пришлось брать его квартиру штурмом. Сейчас мужчина находится в больнице, его оперируют врачи.