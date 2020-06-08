Открывший огонь в Москве мужчина умер в больнице

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Москвич, 7 июня устроивший стрельбу из окна своей квартиры, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета (СК) России.

В СК рассказали, что медики пытались помочь мужчине, но безуспешно.

Как писал «Рамблер», вечером 7 июня из окна квартиры, расположенной в доме номер пять на улице Строителей, открыли стрельбу. Сообщалось, что ранения получили трое прохожих.

Во время задержания стрелок оказал сопротивление и был ранен. Также в ходе задержания пострадал сотрудник Росгвардии . Против мужчины возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь правоохранителя, покушении на убийство и хулиганстве.