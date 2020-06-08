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Устроивший стрельбу москвич скончался 

Мария Иванова 52 минуты назад
Открывший огонь в Москве мужчина умер в больнице
Фото: ТАСС
Москвич, 7 июня устроивший стрельбу из окна своей квартиры, скончался. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное управление Следственного комитета (СК) России.
В СК рассказали, что медики пытались помочь мужчине, но безуспешно.
Как писал «Рамблер», вечером 7 июня из окна квартиры, расположенной в доме номер пять на улице Строителей, открыли стрельбу. Сообщалось, что ранения получили трое прохожих.
Во время задержания стрелок оказал сопротивление и был ранен. Также в ходе задержания пострадал сотрудник Росгвардии. Против мужчины возбудили уголовные дела о посягательстве на жизнь правоохранителя, покушении на убийство и хулиганстве.
СМИ писали, что стрелком оказался бывший заместитель главы столичного департамента промышленности и науки Дмитрий Павлов. Источник РИА Новости в оперативных службах рассказал, что мужчина был пьян.
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Происшествия , Дмитрий Павлов , Росгвардия , РИА Новости
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