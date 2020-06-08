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Стрелявшему по прохожим на юго-западе Москвы грозит пожизненное заключение 

Газета.Ru 1 час назад
Стрелявшему по прохожим в Москве грозит пожизненное
Фото: РИА Новости
Стрелку, который открыл огонь по мирным гражданам на юго-западе Москвы, может грозить пожизненное лишение свободы, сообщает РИА "Новости".
По данным агентства, поступок мужчины, согласно ст. "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" УК России, может обернуться пожизненным заключением.
Звуки стрельбы были слышны на улице Строителей в Москве вечером в воскресенье, 7 июня. В результате случившегося пострадали двое прохожих и правоохранитель. По словам очевидцев, стрельба продолжалась не менее 20 минут. Операция по обезвреживанию неизвестного проводилась более полутора часов. В переговоры мужчина вступать отказался. В настоящее время СК уже возбудил уголовные дела по статьям "Покушение на убийство" и "Хулиганство".
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Происшествия , РИА Новости , Москва
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