Нефтепродукты после разлива дизтоплива на норильской ТЭЦ попали в уникальное озеро Пясино, сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
"Топливо попало и в Пясино. Это великолепное озеро, около 70 километров длиной. Естественно, там есть и рыба, хорошая биосфера. Но вот как оно вынесет эту нагрузку, предсказать нельзя. Река до бон и после бон озера пострадали в разной мере. Но, тем не менее, топливо уже там. Важно сейчас не допустить выход в речку Пясина, которая дальше идет на север", — сказал Усс в интервью местным телеканалам "Енисей" и КГТРК "Красноярск".
Пясино — это озеро ледникового происхождения на севере Красноярского края в 20 километрах от Норильска. Площадь поверхности — 735 квадратных километров. Из озера вытекает единственная река — Пясина, которая ведет в Карское море. Пясино собирает воды крупных северных озер Лама, Кета и Глубокое в горах плато Путорана.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 (принадлежит АО "НТЭК", входящему в группу "Норильский никель") в Норильске 29 мая получил повреждения в результате резкой просадки опор фундамента, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. "Норникель" считает основной причиной аварии потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. В пятницу МЧС сообщило о локализации разлившегося топлива.