Пясино — это озеро ледникового происхождения на севере Красноярского края в 20 километрах от Норильска. Площадь поверхности — 735 квадратных километров. Из озера вытекает единственная река — Пясина, которая ведет в Карское море. Пясино собирает воды крупных северных озер Лама, Кета и Глубокое в горах плато Путорана.