Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео 

Жажда славы заставила 26-летнего жителя Сызрани поджечь себя на камеру. Россиянин снял экстремальное видео для поста в Instagram, на кадрах видно, как молодого человека поджигают на берегу Волги.

Как оказалось, исполнитель опасного трюка — опытный каскадер. Перед тем, как снимать «горячее» видео, он тщательно продумал свой «номер». Под кофтой у молодого человека была надета авиационная экипировка, а под ней находилась мокрая одежда. Кроме того, в целях полной безопасности было решено снимать ролик у воды.