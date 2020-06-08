В больнице в Петербурге произошла поножовщина 

В ночь на 7 июня в отделении реанимации один из пациентов, 42-летний безработный, нанес хирургическим инструментом троакаром колото-резанные ранения двум другим — 61-летней и 59-летней женщинам. Обе находились в тяжелом состоянии. Первая получила ранение брюшной полости, вторая — ранения брюшной полости и правого колена.

Нападавший лечился от цирроза печени и расширения вен брюшной полости. Троакар он украл из процедурного кабинета. Сейчас преступник находится в невменяемом состоянии под наблюдением врачей. Сотрудники управления Министерства внутренних дел (МВД) России по Калининскому району инициировали проверку по факту произошедшего.

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», в другой больнице в Санкт-Петербурге, Клинической инфекционной больнице имени Боткина, произошел пожар. В результате него погиб один пациент больницы.