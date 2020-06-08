В квартире у стрелявшего в Москве нашли алкоголь

Все новости на карте

Следователи при осмотре квартиры мужчины, устроившего стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы обнаружили алкоголь и "Фенибут" — рецептурное ноотропное средство. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружен алкоголь и "Фенибут", — сказала она.

Данное лекарство — нейростимулятор, используется для активизации обмена веществ в нервных клетках и улучшает мыслительные процессы при неврологических проблемах.

"Со слов соседей, мужчина недавно развелся с женой", — сказал он.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Павлов мог находиться в неадекватном состоянии.

В воскресенье около 22:00 мск на улице Строителей, дом 5, корпус 3, мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадали двое прохожих, они госпитализированы. При задержании он устроил стрельбу по сотрудникам спецподразделений. В ходе штурма легкое ранение получил сотрудник СОБР.

По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.

СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").