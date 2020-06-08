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В квартире у стрелявшего на юго-западе Москвы нашли алкоголь и нейростимуляторы 

ТАСС 47 минут назад
В квартире у стрелявшего в Москве нашли алкоголь
Фото: ТАСС
Следователи при осмотре квартиры мужчины, устроившего стрельбу из окна квартиры на юго-западе Москвы обнаружили алкоголь и "Фенибут" — рецептурное ноотропное средство. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.
"Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого обнаружен алкоголь и "Фенибут", — сказала она.
Данное лекарство — нейростимулятор, используется для активизации обмена веществ в нервных клетках и улучшает мыслительные процессы при неврологических проблемах.
В свою очередь источник в правоохранительных органах сообщил, что пока стрелявший Дмитрий Павлов не допрошен, он находится в больнице, его сейчас оперируют.
"Со слов соседей, мужчина недавно развелся с женой", — сказал он.
Ранее в правоохранительных органах сообщили, что Павлов мог находиться в неадекватном состоянии.
В воскресенье около 22:00 мск на улице Строителей, дом 5, корпус 3, мужчина открыл стрельбу, в результате которой пострадали двое прохожих, они госпитализированы. При задержании он устроил стрельбу по сотрудникам спецподразделений. В ходе штурма легкое ранение получил сотрудник СОБР.
По словам очевидцев, стрельба во дворе дома продолжалась не менее 20 минут.
СК по факту стрельбы возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").
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Происшествия , Дмитрий Павлов , МВД , Москва
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