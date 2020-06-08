Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США 

США водитель протаранил толпу протестующих, после чего открыл огонь. Инцидент произошел во время акции протеста в Сиэтле (штат Вашингтон): мужчина на автомобиле въехал в толпу людей, затем вышел из машины и устроил пальбу. Последствия ЧП сняли на видео.

В результате один человек получил ранения и был госпитализирован. По последним данным, пострадавший находится в стабильном состоянии. Полицейские задержали злоумышленника, сейчас устанавливаются мотивы совершения преступления, а также иные обстоятельства произошедшего.