Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
В США водитель протаранил толпу протестующих, после чего открыл огонь. Инцидент произошел во время акции протеста в Сиэтле (штат Вашингтон): мужчина на автомобиле въехал в толпу людей, затем вышел из машины и устроил пальбу. Последствия ЧП сняли на видео.
В результате один человек получил ранения и был госпитализирован. По последним данным, пострадавший находится в стабильном состоянии. Полицейские задержали злоумышленника, сейчас устанавливаются мотивы совершения преступления, а также иные обстоятельства произошедшего.
Происшествия , Видео , В мире , Сиэтл , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд
СМИ рассекретили стоимость зарубежной недвижимости звезд
Видео
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
00:46
Поджегший себя ради поста в Instagram россиянин попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение