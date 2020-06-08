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Ради поста в Instagram житель Сызрани поджег себя 

СОВА 27 минут назад
Ролик набрал уже больше 1000 просмотров.
26-летний житель Сызрани выложил в своем инстаграм-аккаунте пугающий ролик. Молодой человек на берегу Волги поджег себя. На видео он наложил жуткую музыку.
— В этом году купальный сезон я открыл по-новому. Наконец-то начал реализовывать свои идеи и пополнять копилку трюков. Данные действия не рекомендуются к повторению, — написал сызранец под постом.
Пользователи социальной сети оставили множество комментариев. Их интересовало, пострадала ли толстовка, которая полыхала огнем. На что отважный молодой человек ответил, что вещь в полном порядке, как и он. Видеоролик набрал уже около 1200 просмотров.
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Происшествия , Видео , Сызрань
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