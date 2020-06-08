Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки 

Военные потушили нефтяную скважину в Иркутской области . Для борьбы с огнем военнослужащие ЦВО задействовали противотанковые орудия.

Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе возник 30 мая в результате разгерметизации шланга и выброса топлива. После обращения врио главы региона Игоря Кобзева министр обороны Сергей Шойгу принял решение об оказании помощи в тушении возгорания.

Военные ЦВО произвели выстрелы из артиллерийского орудия, благодаря чему была срезана фонтанная арматура. После этого удалось установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины и ликвидировать пожар.