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Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки 

Алевтина Жаркова 27 минут назад
Военные потушили нефтяную скважину в Иркутской области. Для борьбы с огнем военнослужащие ЦВО задействовали противотанковые орудия.
Пожар на нефтяной скважине в Усть-Кутском районе возник 30 мая в результате разгерметизации шланга и выброса топлива. После обращения врио главы региона Игоря Кобзева министр обороны Сергей Шойгу принял решение об оказании помощи в тушении возгорания.
Военные ЦВО произвели выстрелы из артиллерийского орудия, благодаря чему была срезана фонтанная арматура. После этого удалось установить противовыбросовое оборудование для герметизации скважины и ликвидировать пожар.
Происшествия , Видео , Сергей Шойгу , Игорь Кобзев , Иркутская Область
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