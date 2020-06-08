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В Петербурге неизвестные избили ребенка 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
В Петербурге неизвестные избили ребенка
Фото: РИА Новости
Неизвестные избили 10-летнего мальчика в поселке Парголово в Санкт-Петербурге, ребенок госпитализирован, полиция ищет нападавших, сообщили журналистам в главке МВД по городу и Ленинградской области.
"В состоянии средней степени тяжести мальчик госпитализирован для оказания медицинской помощи. Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению личностей нападавших и их задержанию", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. В полицию обратилась мать ребенка, которая сообщила, что ее сына избили на детской площадке неизвестные и скрылись.
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Происшествия , Криминал , МВД , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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