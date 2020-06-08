В Петербурге неизвестные избили ребенка

Ленинградской области На детской площадке в Парголово был жестоко избит десятилетний мальчик, полиция ведет розыск напавших на него. Об этом со ссылкой ГУМВД по Петербургу сообщает РИА Новости.

«Седьмого июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21.00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние», — пояснили в ведомстве.

В МВД сообщили, что мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

При этом в соцсети «ВКонтакте» было размещено сообщение от имени родственников пострадавшего. В нем отмечается, что мальчика избили палками пять подростков 13-15 лет за то, что он решил покататься на качелях, не отреагировав на угрозы и сообщение о том, что это не его территория.

«В результате подростки сильно избили его палками, закрывая рот руками, что бы не было слышно криков. Он получил множество тяжелых ударов по голове, рваную рану в области подмышечной зоны и перелом левой руки», — отмечается в сообщении.

«Рамблер» писал, что ранее в городе Камень-на-Оби подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео.