В Петербурге неизвестные избили ребенка

На детской площадке в Парголово был жестоко избит десятилетний мальчик, полиция ведет розыск напавших на него. Об этом со ссылкой ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщает РИА Новости.
«Седьмого июня поступило заявление от гражданки 1988 года рождения о том, что в тот день около 21.00 на детской площадке в поселке Парголово в Выборгском районе ее десятилетнего сына избили неизвестные, предположительно, несовершеннолетние», — пояснили в ведомстве.
В МВД сообщили, что мальчик был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
При этом в соцсети «ВКонтакте» было размещено сообщение от имени родственников пострадавшего. В нем отмечается, что мальчика избили палками пять подростков 13-15 лет за то, что он решил покататься на качелях, не отреагировав на угрозы и сообщение о том, что это не его территория.
«В результате подростки сильно избили его палками, закрывая рот руками, что бы не было слышно криков. Он получил множество тяжелых ударов по голове, рваную рану в области подмышечной зоны и перелом левой руки», — отмечается в сообщении.
«Рамблер» писал, что ранее в городе Камень-на-Оби подростки жестоко избили сверстника и сняли это на видео.