Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Последствия тарана машиной протестующих в США попали на видео 

Национальная Служба Новостей 55 минут назад
В американском Сиэтле — крупнейшем городе на северо-западе США и в штате Вашингтон — машина протаранила толпу демонстрантов, принимавших участие в акции протеста после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причём, после того, как автомобиль затормозил в толпе, водитель открыл огонь из пистолета, после чего покинул салон машины и принялся размахивать оружием.
В Департаменте полиции Сиэтла проинформировали, что подозреваемый задержан.
По предварительным данным, ранение получил один человек, он госпитализирован. До этого похожий случай произошёл в Миннеаполисе, где и погиб при задержании Флойд, отмечает RT.
Там водитель грузовика едва не въехал в группу протестующих.
Протесты и беспорядки продолжаются по многим штата с 25 мая, однако в последние дни накал страстей несколько спал, передает РИА ФАН. В связи с некоторой нормализацией обстановки президент США Дональд Трамп распорядился вывести из Вашингтона подразделения национальной гвардии.
Национальная Служба Новостей: последние новости
При взрыве в квартире на юге Москвы погиб человек При взрыве в квартире на юге Москвы погиб человек СМИ: Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков зарезан в Стамбуле СМИ: Основатель паблика «Мужское государство» Владислав Поздняков зарезан в Стамбуле Суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе Суд оправдал двух обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе
Комментарии
Происшествия , Видео , Дональд Трамп , РИА ФАН , Сиэтл , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
«Они договариваются, как нас мочить»: Пригожин в шоке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Видео
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
03:07
Опубликовано видео последствий тарана машиной протестующих в США
Происшествия В мире
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
00:23
Опубликовано видео тушения нефтяной скважины выстрелами из пушки
Происшествия
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
00:35
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение