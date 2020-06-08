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В американском Сиэтле — крупнейшем городе на северо-западе США и в штате Вашингтон — машина протаранила толпу демонстрантов, принимавших участие в акции протеста после гибели при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Причём, после того, как автомобиль затормозил в толпе, водитель открыл огонь из пистолета, после чего покинул салон машины и принялся размахивать оружием.

В Департаменте полиции Сиэтла проинформировали, что подозреваемый задержан.

По предварительным данным, ранение получил один человек, он госпитализирован. До этого похожий случай произошёл в Миннеаполисе, где и погиб при задержании Флойд, отмечает RT.

Там водитель грузовика едва не въехал в группу протестующих.