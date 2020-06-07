«Был приказ»: дознавательница из Уфы о насилии

Бывшая дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова, потерпевшая по громкому делу о групповом изнасиловании, рассказала в телеэфире о событиях той ночи. По ее словам, ей приказали явиться на встречу с начальством. Кроме того, она выразила мнение, что другие женщины также становились жертвами насилия со стороны руководства уфимской полиции.

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала. Ее заявление прозвучало в эфире программы «Центральное телевидение» на телеканале НТВ.

«Меня привезли на служебной машине. Сказали, по приказу явись. Я не могла никак [ослушаться приказа]. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству», — сказала бывшая дознавательница.

По ее мнению, полицейское начальство Уфы может быть причастно и к другим изнасилованиям сотрудниц. Она добавила, что доверяла вызвавшим ее мужчинам, которые были знакомыми ее отца. «В тот момент, когда я хотела уйти, мне просто не дали этого сделать», — добавила Фатхисламова.

Она также рассказала, что начальники уже приставали к ней на одном из корпоративов.

Несколькими днями ранее, напомним, Верховный суд Башкирии полностью оправдал двух фигурантов дела об изнасиловании — бывших полицейских Эдуарда Матвеева Салавата Галиева — за отсутствием состава преступления. Третьему осужденному по этому делу — Павлу Яромчуку — смягчили наказание с 6 до 4 лет лишения свободы. Он намерен обжаловать решение суда. Потерпевшая, в свою очередь, также намерена обжаловать его.

Пресс-служба башкортостанских судов также сообщила, что Яромчук взят под стражу, наказание он будет отбывать в колонии общего режима . Исковые требования потерпевшей суд решил удовлетворить частично — ей будет выплачена компенсация за моральный вред в размере полумиллиона рублей.

Ранее суд Кировского района Уфы приговорил 50-летнего бывшего главу ОМВД по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 51-летнего экс-начальника отдела по Уфимскому району Эдуарда Матвеева к 7 годам лишения свободы. В то же время 34-летний бывший руководитель отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромчук изначально получил шесть лет.

Кроме того, районный суд обязал выплатить пострадавшей 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Прокурор требовал назначить Галиеву и Матвееву по девять лет лишения свободы, а для Яромчука, у которого есть маленькие дети, — восемь с половиной лет колонии. В качестве дополнительного наказания прокурор также запросил для обвиняемых лишение специальных званий.

С самого начала суд проходил в закрытом режиме, поэтому конкретные детали процесса прессе и публике неизвестны в полной мере.

Напомним, троим полицейским начальникам предъявили обвинения по статьям об изнасиловании, совершенном группой лиц (пункт «а» части 2 ст. 131 УК РФ), и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц (пункт «а» части 2 ст. 132 УК РФ).

В начале прошлого октября потерпевшая и ее представители, а также гособвинитель возмутились тем, что адвокаты, по их словам, обсуждают с прессой подробности судебных заседаний. По решению суда процесс из закрытого был переведен в тайный. После этого представители защиты и другие участники дела больше не могли сообщать журналистам никакие подробности кроме официальных заявлений ведомств.

О требованиях потерпевшей взять с обвиняемых моральную компенсацию за нанесенный ущерб стало известно еще в мае 2019 года. Защитник подсудимого Павла Яромчука ранее рассказал прессе, что экс-дознавательница требует от всех обвиняемых 100 млн руб., однако представители потерпевшей эту информацию не подтвердили.

Напомним, громкий скандал в башкирской полиции начался с того, что в конце октября 2018 года сотрудница отдела дознания Гульназ Фатхисламова заявила, что над ней надругались вышестоящие офицеры МВД.

После начала расследования руководство МВД Башкирии организовало служебную проверку, по результатам которой все три офицера были уволены с должностей в связи с «поступком, порочащим честь мундира» — пьянством на рабочем месте. Сама потерпевшая, по словам ее представителей, несколько месяцев проходила лечение в больнице, после чего в конце декабря вышла на работу. Однако впоследствии она также была уволена по решению главы МВД республики — также в связи с распитием спиртных напитков на службе.