«Он обойму разрядил»: подробности стрельбы в Москве

Очевидец стрельбы из окна пятиэтажного дома на улице Строителей в Москве рассказал подробности происшествия. Известно, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 июня.
«Он обойму разрядил. Далее он перезаряжался. Потом были одиночные выстрелы. Порядка 15 всего было», — вспоминает собеседник.
Сосед стрелка уточнил РИА Новости, что полиция приехала в течение 15 минут.
Однако при задержании мужчина отказался добровольно отдать оружие и сдаться, в результате чего пострадал сотрудник спецподразделения. Те были вынуждены открыть ответный огонь по нарушителю, сообщает ТАСС.
Напомним, что им оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов. Мужчина задержан. Ранены три человека.