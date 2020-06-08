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Очевидец раскрыл подробности стрельбы из окна дома в Москве 

Аргументы Недели 32 минуты назад
«Он обойму разрядил»: подробности стрельбы в Москве
Фото: РИА Новости
Очевидец стрельбы из окна пятиэтажного дома на улице Строителей в Москве рассказал подробности происшествия. Известно, что инцидент произошел вечером в воскресенье, 7 июня.
«Он обойму разрядил. Далее он перезаряжался. Потом были одиночные выстрелы. Порядка 15 всего было», — вспоминает собеседник.
Сосед стрелка уточнил РИА Новости, что полиция приехала в течение 15 минут.
Однако при задержании мужчина отказался добровольно отдать оружие и сдаться, в результате чего пострадал сотрудник спецподразделения. Те были вынуждены открыть ответный огонь по нарушителю, сообщает ТАСС.
Напомним, что им оказался бывший замглавы департамента промышленности и науки мэрии Москвы Дмитрий Павлов. Мужчина задержан. Ранены три человека.
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Происшествия , Дмитрий Павлов , Правительство Москвы , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва
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