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В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Двое мужчин и женщина, болевшие коронавирусом, умерли в больницах Чувашии, сообщает оперштаб региона.
Ранее в Чувашии были зарегистрированы 15 случаев гибели пациентов с новой коронавирусной инфекцией.
"Последними умершими с COVID-19 стали двое мужчин и женщина 1938, 1951 и 1976 годов рождения. У всех имелись серьезные сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но спасти их не удалось", — говорится в сообщении.
По данным регионального минздрава, за последние сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 85 жителей Чувашии. Общее количество заболевших составляет 3646 человек, 1769 пациентов выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Происшествия , Общество , Чувашская Республика
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