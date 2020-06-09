В Чувашии умерли три пациента с коронавирусом 

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Двое мужчин и женщина, болевшие коронавирусом, умерли в больницах Чувашии , сообщает оперштаб региона.

Ранее в Чувашии были зарегистрированы 15 случаев гибели пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"Последними умершими с COVID-19 стали двое мужчин и женщина 1938, 1951 и 1976 годов рождения. У всех имелись серьезные сопутствующие заболевания. Врачи сделали все возможное, но спасти их не удалось", — говорится в сообщении.

По данным регионального минздрава, за последние сутки новая коронавирусная инфекция подтверждена еще у 85 жителей Чувашии. Общее количество заболевших составляет 3646 человек, 1769 пациентов выздоровели.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф