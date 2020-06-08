Водитель въехал в толпу протестующих и открыл огонь в США

Автомобиль въехал в воскресенье вечером в толпу участников акции протеста в городе Сиэтл (штат Вашингтон), водитель вышел из машины и начал стрелять. Об этом сообщила газета The Seattle Times.

По ее данным, в результате стрельбы пострадал один человек. Он доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.

Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.