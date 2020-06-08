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СМИ: в Сиэтле машина въехала в толпу протестующих. Водитель открыл огонь 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
Водитель въехал в толпу протестующих и открыл огонь в США
Фото: Reuters
Автомобиль въехал в воскресенье вечером в толпу участников акции протеста в городе Сиэтл (штат Вашингтон), водитель вышел из машины и начал стрелять. Об этом сообщила газета The Seattle Times.
По ее данным, в результате стрельбы пострадал один человек. Он доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.
Водитель задержан. Полиция расследует происшествие.
Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих регионах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в операции сотрудников правоохранительных органов уволены, им предъявлены обвинения. К наведению порядка зачастую привлекалась Национальная гвардия США, примерно в 40 городах вводился комендантский час.
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Происшествия , Криминал , МВД , Сиэтл
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