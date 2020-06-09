Названа стоимость ремонта моста под Мурманском

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Компания "Российские железные дороги" (РЖД) заключила контракт на восстановление обрушившегося железнодорожного моста на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") Выходной-Кола под Мурманском . Стоимость работ составила 1,2 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.

"Выполнение комплекса аварийно-восстановительных, подготовительных, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и выполнения пуско-наладочных работ по объекту: "Мост на 1436 км… участка Выходной-Кола Октябрьской железной дороги", — говорится в сообщении.

Работы планируется завершить до 30 сентября 2021 года. Компания заключила контракт с поставщиком 5 июня. Закупка организована с привлечением единственного поставщика.

Как заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в СЗФО, обрушение железнодорожного моста под Мурманском произошло из-за недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременного проведения ремонтных работ.