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Рухнувший под Мурманском мост восстановят за 1,2 млрд рублей по заказу РЖД 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Названа стоимость ремонта моста под Мурманском
Фото: РИА Новости
Компания "Российские железные дороги" (РЖД) заключила контракт на восстановление обрушившегося железнодорожного моста на участке Октябрьской железной дороги (ОЖД, филиал ОАО "РЖД") Выходной-Кола под Мурманском. Стоимость работ составила 1,2 млрд рублей, следует из информации на сайте госзакупок.
1 июня в Кольском районе под Мурманском при проведении ремонтных работ обрушился железнодорожный мост, одна из опор которого была смещена и деформирована из-за паводка. В результате железнодорожное сообщение с Мурманском прервано.
"Выполнение комплекса аварийно-восстановительных, подготовительных, строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования и выполнения пуско-наладочных работ по объекту: "Мост на 1436 км… участка Выходной-Кола Октябрьской железной дороги", — говорится в сообщении.
Работы планируется завершить до 30 сентября 2021 года. Компания заключила контракт с поставщиком 5 июня. Закупка организована с привлечением единственного поставщика.
Как заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам нацбезопасности в СЗФО, обрушение железнодорожного моста под Мурманском произошло из-за недостаточного контроля за его состоянием и несвоевременного проведения ремонтных работ.
Аварийный мост, введенный в эксплуатацию в 1930 году, был реконструирован в 2014 году. К восстановлению железнодорожного сообщения по поручению президента Владимира Путина подключили железнодорожные войска. Движение поездов до Мурманска планируется восстановить к 23 июня.
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Комментарии 1
Происшествия , Строительство , Николай Патрушев , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , РЖД , Мурманск
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