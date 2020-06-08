В Москве в доме номер 5 на улице Строителей один из жителей начал стрелять в прохожих из огнестрельного оружия из своей квартиры. Предположительно злоумышленник использовал охотничье ружье "Сайга". В результате стрельбы пострадали двое случайных прохожих, которые ждали такси возле подъезда. Один из них был доставлен в больницу с серьезными ранениями. Прибывшие на место происшествия сотрудники МВД попытались провести переговоры со стрелком. Но они оказались безуспешными. Тогда силовики начали штурм квартиры правонарушителя. В ходе штурма был ранен сам стрелок и один из сотрудников спецслужб. Сейчас устанавливаются все детали произошедшего. Возбуждено уголовное дело.
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия , Видео , МВД , Москва
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