Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Задержание темнокожего в Москве попало на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве в районе Щелковского шоссе росгвардейцы задержали темнокожего гостя столицы за нарушение норм режима самоизоляции. У задержанного отсутствовали при себе документы, удостоверяющие личность и цифровой пропуск. В таком случае сотрудники Росгвардии обязаны проводить гражданина в ближайшее отделение полиции для выяснения личности задержанного. Однако темнокожий парень начал сопротивляться сотрудникам силовой структуры. Снимавшая на свой телефон происходящее девушка комментировала ситуацию и утверждала, что росгвардейцы оскорбляют задержанного, называя его "обезьяной", и угрожают "вломить со всей силы". Кадры задержания сразу попали в социальные сети. В руководстве Росгвардии недопустимое поведение сотрудников опровергли.
Происшествия , Видео , Росгвардия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
Китай перебрасывает тысячи военных на границу
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
«Проводили девочку мою»
«Проводили девочку мою»
Видео
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
00:39
Появилось видео подготовки Су-34 к параду Победы
Армия
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
01:08
Появилось видео стрельбы на улице Москвы
Происшествия
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
03:23
Мадонна на протестах в Лондоне попала на видео
Шоу-бизнес
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
01:59
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
00:35
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение