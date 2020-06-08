В Москве в районе Щелковского шоссе росгвардейцы задержали темнокожего гостя столицы за нарушение норм режима самоизоляции. У задержанного отсутствовали при себе документы, удостоверяющие личность и цифровой пропуск. В таком случае сотрудники Росгвардии обязаны проводить гражданина в ближайшее отделение полиции для выяснения личности задержанного. Однако темнокожий парень начал сопротивляться сотрудникам силовой структуры. Снимавшая на свой телефон происходящее девушка комментировала ситуацию и утверждала, что росгвардейцы оскорбляют задержанного, называя его "обезьяной", и угрожают "вломить со всей силы". Кадры задержания сразу попали в социальные сети. В руководстве Росгвардии недопустимое поведение сотрудников опровергли.
Задержание темнокожего в Москве попало на видео
Происшествия , Видео , Росгвардия , Москва
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