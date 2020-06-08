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США обвинили российского диджея в отмывании 1 млн долларов 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
США предъявили обвинение российскому диджею
Фото: Facebook @denis.kaznacheev
В США российский диджей Денис Казначеев обвиняется в отмывании более 1 млн долларов, сообщил источник, знакомый с материалами дела.
Власти США утверждают, что Казначеев в 2010–2020 годах якобы «отмыл со своими пособниками» свыше 1 млн долларов, «используя теневую сеть». Его называют «участником российской кибермафии», сказал источник ТАСС.
Казначеев вину отрицает. Он говорит, что указанные в деле ID и IP не имеют к нему отношения. Казначеев на допросе заявил, что «никого из предполагаемых соучастников не знает и не имеет никакого отношения к сути инкриминируемых ему преступлений».
Напомним, Казначеев был арестован в Берлине по запросу США.
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Происшествия , Денис Казначеев , ИТАР-ТАСС
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