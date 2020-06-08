Устроивший стрельбу москвич оказался бывшим чиновником 

Устроивший в Москве стрельбу мужчина оказался Дмитрием Павловым — бывшим заместителем руководителя Департамента науки и промышленной политики столицы.

Ранее сообщалось, что на улице Строителей в Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома. Ранение получил сотрудник МВД

«50-летний стрелок — местный житель, которого прекрасно знают многие жильцы дома. Известно, что стрелявший мужчина очень сильно пьян», — передает «Комсомольская правда».

Отмечается, что в начале 1990-х он закончил Инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева. Работал на руководящих постах в компании «Автосельхозмаш-холдинг», ведущим специалистом отдела машиностроения Управления реформирования предприятий Департамента науки и промышленной политики. В 2004-м Павлов занял пост заместителя руководителя Департамента науки и промышленной политики города Москвы.

Сейчас мужчина безработный.