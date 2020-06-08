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На сотрудника RT напали во время протестов в Швеции 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
На сотрудника RT напали во время протестов в Швеции
Фото: Reuters
Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал при освещении протестов в шведском Гетеборге, сообщила главред МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
По ее словам, «разбили губу и сломали камеру». Симоньян рассказала в Telegram, что «сначала ударили по камере, потом по лицу и стали пинать». Когда «камера выпала из рук, ее пытались растоптать».
Как сообщила главред RT, «после того, как полиция отогнала протестующих, продюсера отвезли на безопасное расстояние».
Ruptly — часть медиасети RT.
Напомним, Симоньян сообщила, что советуется с юристами насчет подачи исков в суд на американских полицейских, напавших на журналистов агентства в Миннеаполисе и Вашингтоне.
В Швеции растет обеспокоенность ситуацией с коронавирусом, потому многие негативно восприняли демонстрации против расизма после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
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Происшествия , В мире , Маргарита Симоньян , РИА Новости , Гетеборг , Швеция
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