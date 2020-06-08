Два человека — прохожие — пострадали в результате стрельбы, которую неизвестный открыл из окна квартиры на юго-западе Москвы, сообщается на сайте ГУМВД.
"Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводят необходимые мероприятия. По предварительным данным, пострадало два человека, прохожие", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточняли, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина. В ГУМВД сообщали, что среди полицейских пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.