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В полиции сообщили о двух пострадавших при стрельбе на юго-западе Москвы 

РИА Новости и ещё 2 36 минут назад
Два человека — прохожие — пострадали в результате стрельбы, которую неизвестный открыл из окна квартиры на юго-западе Москвы, сообщается на сайте ГУМВД.
"Сотрудники полиции совместно с коллегами из Росгвардии проводят необходимые мероприятия. По предварительным данным, пострадало два человека, прохожие", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что мужчина устроил стрельбу из окна жилого дома на улице Строителей на юго-западе Москвы. В полиции уточняли, что пока неизвестно, из чего стреляет мужчина. В ГУМВД сообщали, что среди полицейских пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве и покушении на убийство.
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Происшествия , Видео , Криминал , Росгвардия , МВД , Москва
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