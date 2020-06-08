Москве задержали мужчину, который накануне открыл стрельбу из своей квартиры на улице Строителей. По данным СК, предполагаемый злоумышленник был пьян, он ранил двоих прохожих. Прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком: спустя некоторое время в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум — москвич начал стрелять по спецназовцам, задев одного из них, после чего был ранен ответным огнем. За покушение на жизнь правоохранителя мужчине грозит пожизненное заключение.

В Москве задержан мужчина, открывший накануне вечером стрельбу из окна дома — во время задержания он получил ранения при перестрелке. Об этом сообщает столичное ГУМВД.

Инцидент произошел вечером 7 июня 2020 года в доме 5 на улице Строителей на юго-западе столицы. Пьяный мужчина открыл стрельбу из окна квартиры — в результате пострадали двое прохожих. Как рассказали телеканалу «360» очевидцы, выстрелы были сделаны в сторону людей, ожидавших такси.

Житель соседнего подъезда рассказал, что полицейские приехали довольно быстро, когда он вышел из дома, услышал два или три выстрела, и его немедленно попросили вернуться назад росгвардейцы. Началось движение, силовики оцепили двор. Находясь в подъезде молодой человек слышал, что бойцы спецназа довольно долго стучали в дверь на четвертом этаже.

В итоге, прибывшие правоохранители начали переговоры со стрелком. Спустя некоторое время после начала операции по задержанию в подъезде прозвучали три выстрела, были слышны крики и шум. После этого группа спецназа запросила «скорую» к подъезду.

Следственном комитете РИА «Новости» сообщили, что в ходе операции по задержанию мужчина начал стрелять по спецназовцам, после чего был ранен ответным огнем. В ходе операции ранение получил один из правоохранителей.

В результате стрельбы в Москве Следственный комитет по городу Москве возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов » — наказание по этой статье может быть суровым, вплоть до пожизненного срока. Также по указанию руководителя главка СК Андрея Стрижова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство» и статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Как рассказала ТАСС свидетельница происшествия Ольга, стрельба продолжалась 20 минут. «Я гуляла с собакой в момент, когда раздались выстрелы. Сначала я решила, что это петарды кто-то взрывает. Потом стало ясно, что это выстрелы, и я убежала домой. Было много выстрелов, они продолжались в течение 20 минут», — сообщила москвичка.

Другая свидетельница происшествия Елена сообщила, что операция по обезвреживанию стрелявшего длилась более полутора часов. «Я живу в доме 5, корп. 3 по [улице] Строителей. Когда подходила к своему дому, увидела, как у подъезда лежит мужчина и держится за ногу. Рядом стояли две женщины, они так и не поняли, откуда ведется стрельба. Вскоре приехали „скорая“ и полиция», — уточнила она.

В настоящее время на месте работают оперативные службы города — ГУ МВД России по городе Москве и Росгвардии , после чего следователи и криминалисты столичного управления приступят к проведению следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования по уголовному делу руководителем управления поставлен на контроль.

Стрелка, по информации РИА «Новости», допросить пока невозможно — он находится в больнице с ранением. «Он ранен в бок. Ему оказывается медицинская помощь. Пока допрос невозможен», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Как сообщает «Комсомольская правда», стрельбу из окна жилого дома на юго-западе Москвы открыл бывший директор завода «Серп и Молот» Дмитрий Павлов.

Дмитрий Павлов в начале 1990-х годов окончил Московский инженерно-строительный институт им. Куйбышева (ныне НИУ «Московский государственный строительный университет»). Затем он прошел переподготовку в Межотраслевом институте повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров и специалистов РЭА им. Плеханова. Работал на руководящих постах в компании «Автосельхозмаш-холдинг», пишет kp.ru.

С 1998 по 2000 год Павлов занимал должность ведущего специалиста отдела машиностроения управления реформирования предприятий машиностроения и тяжелой промышленности департамента науки и промышленной политики. Также он был начальником отдела программ развития машиностроения управления координации программ промышленных предприятий департамента науки и промышленной политики, начальником управления программ развития предприятий машиностроения в том же департаменте.

В 2004 году он занял пост заместителя руководителя департамента науки и промышленной политики города Москвы. Известно, что в настоящее время Павлов безработный. Недавно он развелся с женой.