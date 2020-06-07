Неизвестный открыл огонь из окна по полиции в Москве

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Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве , сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ

"Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан", — сказали в ведомстве.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что два человека получили ранения стрелком.

"Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции", — сказал собеседник агентства.

Вторым пострадавшим оказался прохожий, он получил ранение в ногу, добавил источник.