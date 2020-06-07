Неизвестный открыл огонь из окна по полиции в Москве

Неизвестный ведет стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей в Москве из неустановленного оружия. Он пока не задержан", — сказали в ведомстве.
Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что два человека получили ранения стрелком.
"Стрелявший из окна дома на улице Строителей в Москве ранил сотрудника полиции", — сказал собеседник агентства.
Вторым пострадавшим оказался прохожий, он получил ранение в ногу, добавил источник.
По предварительным данным, стрелок находится в невменяемом состоянии. На месте работают сотрудники полиции, на улицу Строителей выехал отряд Росгвардии.