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Полицейские и росгвардейцы оцепили российский гей-клуб из-за тайной вечеринки 

Lenta.ru 34 минуты назад
Полицейские оцепили российский гей-клуб
Фото: globallookpress.com
В Екатеринбурге сотрудники полиции и Росгвардии оцепили гей-клуб из-за сообщения о тайной вечеринке. Об этом в воскресенье, 7 июня, сообщает Ura.ru.
По данным агентства, накануне в правоохранительные органы обратились неизвестные и сообщили, что в заведении проводят ЛГБТ-вечеринку, несмотря на введенный в регионе режим самоизоляции. Развлекательное мероприятие якобы устроили в закрытом режиме: на него пригласили всего 20 человек, которые могли привести с собой двух гостей. В случае визита полицейских организаторы продумали выход через подвал.
Однако, когда силовики приехали на место, они не обнаружили там посетителей. И само заведение оказалось закрыто.
Хозяин клуба Андрей Васильев заверил журналистов, что никакого мероприятия и не планировалось. По его словам, кто-то сделал в мессенджере рассылку о том, что в заведении проходит незаконная вечеринка, и один из гостей «написал во все инстанции, что на ней будет нарушение самоизоляции».
Тот самый гость, уральский журналист Дмитрий Фоминцев, заявил, что к вечеринке готовились заранее, потому она могла состояться и после отъезда полицейских.
«По другой информации, там ничего не было, но факт остается фактом — надо проверить мобильные телефоны, если все-таки тусили, то должны отвечать по закону», — отметил он в беседе со СМИ.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали 50 нарушителей самоизоляции за вечеринку с мефедроном. В отношении троих человек возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ («Незаконное хранении наркотиков»).
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Происшествия , Андрей Васильев , Росгвардия , МВД , РИА Ura.ru , Екатеринбург
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