Лопнувший в Норильске резервуар решили разобрать

Все новости на карте

Кроме того, на территории ТЭЦ демонтируют другой бак, «чтобы подтвердить предварительно озвученную версию причин произошедшего».

Резервуар лопнул 29 мая, на землю и в реки вылилось около 21 тысячи кубометров дизтоплива. В Красноярском крае объявлен режим ЧС федерального масштаба. По предварительным данным, ёмкость получила повреждение из-за движения опоры. К этому привело потепление в условиях вечной мерзлоты.