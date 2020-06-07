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Лопнувший в Норильске резервуар с соляркой решили разобрать 

Говорит Москва 2 часа назад
Лопнувший в Норильске резервуар решили разобрать
Фото: ТАСС
Кроме того, на территории ТЭЦ демонтируют другой бак, «чтобы подтвердить предварительно озвученную версию причин произошедшего».
Об этом сообщил директор заполярного филиала «Норникеля» Николай Уткин, его слова приводит Telegram-канал компании.
Резервуар лопнул 29 мая, на землю и в реки вылилось около 21 тысячи кубометров дизтоплива. В Красноярском крае объявлен режим ЧС федерального масштаба. По предварительным данным, ёмкость получила повреждение из-за движения опоры. К этому привело потепление в условиях вечной мерзлоты.
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Происшествия , Николай Уткин , Норникель , Норильск
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