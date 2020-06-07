Стало известно о плохой репутации участка убийцы Флойда 

Третий участок полиции в Миннеаполисе , где служили офицеры, задержавшие афроамериканца Джорджа Флойда, давно имел плохую репутацию. Об этом сообщает местное издание Star Tribune.

«Один офицер пнул подозреваемого в наручниках, раздробив ему челюсть. Другие избили на парковке подозреваемого, которому вменялось легкое нарушение, связанное с наркотиками. Третьи позволяли себе харассмент в отношении жительниц южного Миннеаполиса, подозреваемых в проституции…» — пишет газета.

Полицейские из других районов говорят, что в Третьем участке «особые способы работы», намекая на процветающее здесь неоправданное насилие. С 2007 по 2017 год город выплатил 2,1 миллиона долларов после исков, связанных с неправомерными действиями сотрудников Третьего участка.

Только 40% жителей города являются цветными. Однако 74% всех дел, где полиция Миннеаполиса применяла силу, связана с ними. Несмотря на разнообразные психологические тренинги против насилия и установку телекамер, число жалоб на полицию продолжало расти. Это следует из отчета за 2019 год.

Местные правозащитники считают, что проблемы начались, когда в участок пришли сотрудники ударной группы по борьбе с организованной преступностью. Она была расформирована в 2009 году. Отдельные ее бойцы скомпрометировали себя кражами денег, автомашин и других вещдоков, постоянными избиениями подозреваемых.

Есть мнение, что жестокие методы укоренились еще раньше, в 1980-х годах, когда в участок пришли работать ветераны Вьетнама с искореженной психикой.

Напомним, бурные массовые протесты начались в США и других западных странах после появления в интернете видеозаписи с задержанием 46-летнего Джорджа Флойда. Житель Миннеаполиса был арестован четырьмя офицерами 25 мая.

Один из полицейских нажал коленом на его шею и в течение девяти минут не отпускал. На видео Флойд говорит, что не может дышать.

Позднее он умер в реанимации. Полицейского обвинили в убийстве, трое его коллег обвиняются в пособничестве и подстрекательстве. Начались протесты с лозунгами против расизма и произвола полиции. Зачастую они перерастали в погромы и грабежи магазинов.