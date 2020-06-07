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СМИ узнали о плохой репутации участка, офицеры которого задержали Флойда 

РИА Новости 21 минуту назад
Стало известно о плохой репутации участка убийцы Флойда
Фото: Страница Darnella Frazier на Facebook
Третий участок полиции в Миннеаполисе, где служили офицеры, задерживавшие Джорджа Флойда, имел плохую репутацию, пишет в воскресенье местное издание Star Tribune.
"Один полицейский пнул подозреваемого в наручниках, так что раздробил ему челюсть. Офицеры на парковке били и руками и пистолетом подозреваемого, которому вменялось не тяжелое нарушение, связанное с наркотиками", — пишет газета.
Зафиксированы и эпизоды некорректного поведения полицейских Третьего участка с проститутками.
"Эти и более подтвержденные инциденты… помогают объяснить выражение, часто используемое другими полицейскими для описания стиля полицейской практики в Третьем участке: Есть способы, которыми работает полиция Миннеаполиса, а есть способы, которыми действуют "в Третьем", — пишут авторы статьи.
С 2007 по 2017 год город выплатил 2,1 миллиона долларов на урегулирование исков, связанных с неправомерными действиями полиции с участием сотрудников Третьего участка.
Бывшая общественная защитница и нынешняя член Комиссии по надзору за действиями полиции Миннеаполиса Абигейл Серра считает, что часть проблемы в том, что на этом участке оказались некоторые бывшие сотрудники печально известной здесь ударной группы по борьбе с оргпреступностью. Она была расформирована в 2009 году, после того как стало известно, что ее сотрудники крали деньги, машины и другие вещественные доказательства, регулярно избивали подозреваемых. Жертвы их действий впоследствии получили 3,6 миллиона долларов.
По словам бывшего заместителя руководителя полиции города Грега Хестнесса, корни идут еще глубже, в 1980-е годы, когда в Третий участок перевели полицейских из двух других участков, создав "взрывоопасную смесь" из "старослужащих" и молодых ветеранов Вьетнама. Именно тогда, по его словам, культура работы там резко изменилась, пишет газета.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них обвинили в убийстве.
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