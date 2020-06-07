Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Ростовской области пьяный мужчина расстрелял рыбаков и сжёг их машину 

News.ru 41 минуту назад
Мужчина расстрелял рыбаков под Ростовом
Фото: РИА Новости
Несколько рыбаков погибли в Ростовской области после словесной перепалки с отдыхавшим на берегу нетрезвым мужчиной. Он застрелил их из ружья, после чего сжёг автомобиль, на котором те приехали.
Трагедия произошла неподалёку от села Новобатайска на берегу реки Кагальник. Пьяный мужчина вёл себя шумно: кричал и нецензурно выражался. Рыбаки попросили его вести себя потише и не пугать рыбу. Однако дебоширу замечание не понравилось, и он схватился за оружие, сообщает «Регион Online» со ссылкой на информированный источник.
Издание не уточняет, сколько именно рыбаков погибли.
Найти подозреваемого в убийстве удалось на следующие сутки. Он задержан, ведётся следствие.
Ранее NEWS.ru пиал, что в Дагестане пожилой мужчина застрелил из карабина сына-наркомана. Тот набросился на отца с ножом, и мужчине пришлось защищаться.
Видео дня. Мадонна пришла на митинг в защиту чернокожих на костылях
News.ru: последние новости
В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым В Москве простились с актёром Михаилом Кокшеновым Москвичку осудят за фейки о тайном вывозе тел погибших от COVID-19 Москвичку осудят за фейки о тайном вывозе тел погибших от COVID-19 Напавшие на помощника главы Ялты чеченцы объявили себя потерпевшими Напавшие на помощника главы Ялты чеченцы объявили себя потерпевшими
Происшествия , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
«КГБ предупреждал»: 30 лет резне в Оше
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Дознавательница из Уфы рассказала о скандальной вечеринке
Названа причина заражения COVID-19 «нулевого пациента»
Названа причина заражения COVID-19 «нулевого пациента»
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
На Украине разворовали прибывший на модернизацию МиГ-29
Стало известно имя избранника Екатерины Варнава
Стало известно имя избранника Екатерины Варнава
Видео
Авария с полицейскими попала на видео
00:30
Авария с полицейскими попала на видео
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
00:36
Опубликовано видео пожара в киногородке под Москвой
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
01:40
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
00:35
Бойцы нацгвардии станцевали «Макарену» с протестующими и попали на видео
Опубликовано видео спасения женщины из воды
00:28
Опубликовано видео спасения женщины из воды
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией
02:19
Китай перебрасывает тысячи военных на границу с Индией
Армия
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
00:39
Панин выругался из-за похорон Кокшенова
Шоу-бизнес
Два этапа: когда в Москве отменят пропуска
00:41
Два этапа: когда в Москве отменят пропуска
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение