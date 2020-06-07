Мужчина расстрелял рыбаков под Ростовом

Несколько рыбаков погибли в Ростовской области после словесной перепалки с отдыхавшим на берегу нетрезвым мужчиной. Он застрелил их из ружья, после чего сжёг автомобиль, на котором те приехали.

Трагедия произошла неподалёку от села Новобатайска на берегу реки Кагальник. Пьяный мужчина вёл себя шумно: кричал и нецензурно выражался. Рыбаки попросили его вести себя потише и не пугать рыбу. Однако дебоширу замечание не понравилось, и он схватился за оружие, сообщает «Регион Online» со ссылкой на информированный источник.

Издание не уточняет, сколько именно рыбаков погибли.

Найти подозреваемого в убийстве удалось на следующие сутки. Он задержан, ведётся следствие.

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