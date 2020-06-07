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Юноша годами притворялся студентом и запутался во лжи 

Lenta.ru 1 час назад
Юноша годами притворялся студентом и запутался во лжи
Фото: РИА Новости
Британец несколько лет обманывал окружающих и притворялся студентом Бирмингемского университета. Своей историей и тем, что он настолько запутался во лжи, что не знает, как поступить, он поделился в группе для анонимных признаний студентов университета в Facebook.
Автор поста рассказал, что в 2017 году не поступил в университет, но решил не говорить об этом строгим родителям из-за страха перед их реакцией. Он сделал поддельное письмо о поступлении и отправился учиться, надеясь в будущем раскрыть обман. «Однако со временем я глубже и глубже погружался в свою ложь», — констатировал парень.
Он жил с другими студентами, притворяясь их однокурсником. Британец легко смог попасть в университет, там он некоторое время ходил на лекции и нашел новых друзей, никто из них не заподозрил ничего неладного. Сложности возникли, когда ему пришлось объяснять друзьям, почему он не ходит на экзамены: юноша придумал, что встречается с преподавателями в отдельной аудитории по причине своей повышенной тревожности. Кроме того, он очень боялся появления родителей на выпускном, но из-за коронавируса вечеринку отменили.
«Я настолько запутался в своей лжи, что подумываю сбежать в другую страну», — признался ненастоящий выпускник. По его словам, сейчас он врет родителям, что не может найти работу по специальности из-за пандемии. Британец попросил у других пользователей совета. «Стоит ли мне вписать фейковую степень в мое резюме? Я отлично знаю свою специальность, так как читал учебники и общался с однокурсниками. Вряд ли компания будет очень тщательно проверять правдивость моего диплома и сможет узнать, что он поддельный. Если кто-то знает, какие проверки устраивает работодатель, пожалуйста, помогите», — обратился юноша к подписчикам группы.
В комментариях британцу посоветовали не врать в резюме, так как это обязательно всплывет в будущем. Роб Френсис (Rob Francis) порекомендовал парню начать все с начала и поступить в другой университет. Многие также выразили на то, что автор поста учился не на инженера и не на медика. Некоторые отказались верить в правдивость истории «студента» и признали ее фейком.
Ранее один из пользователей Reddit рассказал о том, как несколько месяцев хранил секрет о изменах возлюбленного его тети. В итоге юноша раскрыл тайну и разрушил отношения в своей семье.
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