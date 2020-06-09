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Ущерб от урагана в Чите превысил 100 млн рублей 

Российская Газета и ещё 7 2 часа назад
Ущерб от урагана в Чите превысил 100 млн рублей
Фото: РИА Новости
Порядка 106 миллионов рублей составил ущерб, нанесенный ураганом, обрушившимся на Читу 13 мая. Чтобы помочь Забайкалью справится с последствиями буйства стихии правительство РФ планирует выделить средства из федерального бюджета.
Рассмотреть вопрос о софинансировании капитального ремонта жилых домов и социально значимых объектов поручил президент России Владимир Путин.
"В районах края были организованы комиссии по оценке ущерба. С 9 июня введен режим ЧС, начнем восстанавливать объекты", — сообщил руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александр Жужурин.
Ремонтировать поврежденные дома начнут за счет денег из местного бюджета. Если решение о выделении краю материальной помощи будет положительным, позже потери компенсирую федеральными средствами.
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Происшествия , Новости регионов , Пожар во Владимире , Пожар в Чите , Режим ЧС , Владимир Путин , Правительство РФ , Чита
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