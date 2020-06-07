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По его словам, Сирота написал заявление о краже ноутбука Apple MacBook Pro 16 в отделе МВД по Мещанскому району Москвы.

Кража произошла в офисе по ремонту техники, куда бизнесмен принес макбук 29 мая.

«Неизвестный, находясь в помещении офиса по ремонту оргтехники, тайно похитил ноутбук торговой марки «Apple MacBook Pro 16» стоимостью 232 тыс. 990 руб., принадлежащий Олегу Сироте», — рассказал источник агентства.

Вора пока не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».