У известного столичного бизнесмена-сыровара Олега Сироты украли дорогой «яблочный» ноутбук за 232 тысячи рублей. Об инциденте сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его словам, Сирота написал заявление о краже ноутбука Apple MacBook Pro 16 в отделе МВД по Мещанскому району Москвы.
Кража произошла в офисе по ремонту техники, куда бизнесмен принес макбук 29 мая.
«Неизвестный, находясь в помещении офиса по ремонту оргтехники, тайно похитил ноутбук торговой марки «Apple MacBook Pro 16» стоимостью 232 тыс. 990 руб., принадлежащий Олегу Сироте», — рассказал источник агентства.
Вора пока не нашли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Ранее «Рамблер» сообщал, что зоозащитников возмутило замечание сыровара Олега Сироты в соцсетях. Он выступил за право фермеров на отстрел бродячих собак, поскольку они растерзали стадо коз у его знакомой. «Жаль, что вас не сожрали, некому было бы писать такую чушь», — ответили ему разъяренные защитники животных.