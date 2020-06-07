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Дело возбудили после кражи MacBook Pro сыровара Сироты из ремонта в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
В Москве ограбили известного сыровара
Фото: РИА Новости
Уголовное дело возбуждено в столице по факу кражи из ремонта ноутбука Apple MacBook Pro 16, принадлежащего сыровару Олегу Сироте. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Так, по словам источника, в дежурную часть отдела МВД России по Мещанскому району Москвы с письменным заявлением по факту кражи обратился Олег Сирота, работающий в ИП ГКФХ «Сирота Олег Александрович».
«Установлено, что неизвестный 29 мая 2020 года в период времени с 14:20 до 19:00, находясь в помещении офиса по ремонту оргтехники, имея умысел на тайное хищение чужого имущества, с целью личного преступного обогащения тайно похитило ноутбук торговой марки «Apple MacBook Pro 16» стоимостью 232 тыс. 990 руб., принадлежащий Олегу Сироте. После чего с похищенным имуществом с места совершения преступления скрылся», — рассказал источник агентства.
Он добавил, что возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).
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Комментарии 1
Происшествия , Олег Сирота , МВД , Москва
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