Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ

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Разлившееся в Норильске топливо вышло за установленные ограждения 

Lenta.ru и ещё 5 30 минут назад
Специалисты министерства экологии Красноярского края выявили серьезное превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) нефтепродуктов в реках Таймыра после установки на них боновых ограждений. Они нужны для того, чтобы не дать разлившемуся с ТЭЦ-3 в Норильске топливу распространиться дальше по водной системе региона, сообщает «Интерфакс».
«У нас на определенном промежутке концентрация варьируется от 80 до 116 ПДК соответственно. За бонами мы видим большую концентрацию растворенных нефтепродуктов», — заявила на пресс-конференции замминистра экологии края Юлия Гуменюк.
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Отбор проб проводился на реке Амбарная. По словам эколога, боны оказались неэффективны сами по себе, либо их выставили слишком поздно.
Гуменюк также добавила, что часть проб была собрана в устье Амбарной, где река впадает в озеро Пясино. Выяснилось, что пятно уже добралось до этой крайней точки. Кроме того, у ручья Безымянный ПДК была превышена в 1100 раз.
«Это говорит о том, что почва, по сути, впитала все как губка. 1100 ПДК концентрация — это результаты у нас воскресные», — добавила Гуменюк.
Ранее руководитель регионального отделения экологической партии «Зеленые» в Красноярском крае Сергей Шахматов сообщил, что ликвидация последствий ЧП займет не две недели, как планировалось, а 160 дней. В регионе не хватает емкостей для забора топлива, а также есть проблемы с его транспортировкой и утилизацией.
Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.
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Происшествия , Видео , Экология , Происшествия в Москве , Сергей Шахматов , Интерфакс , Красноярский Край , Норильск
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