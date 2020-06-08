Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ

Защитные ограждения в реках Таймыра оказались бессильны против разлившегося с ТЭЦ в Норильске дизельного топлива. Об этом заявила замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк, передает «Интерфакс»

Боновые ограждения были установлены для остановки распространения по водной системе Таймыра разлившегося дизтоплива, однако в воде за пределами ограждений было обнаружено многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов.

«Основной отбор у нас был на реке Амбарная за бонами, чтобы нам понимать: пропускают ли боны, либо нет, своевременно они были выставлены, либо нет. И у нас на определенном промежутке концентрация (нефтепродуктов — ИФ) варьируется от 80 до 116 ПДК соответственно. За бонами мы видим большую концентрацию растворенных нефтепродуктов», — сказала Гуменюк.

Замминистра констатировала, что боны в настоящий момент являются неэффективной мерой защиты. Причина может быть в том, что ограждения были выставлены уже после того, как пятно проникло в реки, отметила Юлия Гуменюк.

Она также сообщила, что в ручье Безымянном, ближайшем водоеме к месту аварии, спустя неделю зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК.

«Это говорит о том, что почва по сути впитала все как губка. 1100 ПДК концентрация — это результаты у нас воскресные», — заявила Гуменюк.

Как сообщал «Рамблер», 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка дизельного топлива из резервуара для хранения. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз. 31 мая из-за разлива топлива был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.