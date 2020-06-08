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Ограждения оказались бессильны перед топливом с ТЭЦ в Норильске 

Вероника Полынина и ещё 6 10 минут назад
Защитные ограждения в реках Таймыра оказались бессильны против разлившегося с ТЭЦ в Норильске дизельного топлива. Об этом заявила замминистра экологии Красноярского края Юлия Гуменюк, передает «Интерфакс».
Водоемы Норильска после разлива топлива попали на видео
Боновые ограждения были установлены для остановки распространения по водной системе Таймыра разлившегося дизтоплива, однако в воде за пределами ограждений было обнаружено многократное превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) нефтепродуктов.
«Основной отбор у нас был на реке Амбарная за бонами, чтобы нам понимать: пропускают ли боны, либо нет, своевременно они были выставлены, либо нет. И у нас на определенном промежутке концентрация (нефтепродуктов — ИФ) варьируется от 80 до 116 ПДК соответственно. За бонами мы видим большую концентрацию растворенных нефтепродуктов», — сказала Гуменюк.
Замминистра констатировала, что боны в настоящий момент являются неэффективной мерой защиты. Причина может быть в том, что ограждения были выставлены уже после того, как пятно проникло в реки, отметила Юлия Гуменюк.
Она также сообщила, что в ручье Безымянном, ближайшем водоеме к месту аварии, спустя неделю зафиксирована концентрация нефтепродуктов до 1100 ПДК.
«Это говорит о том, что почва по сути впитала все как губка. 1100 ПДК концентрация — это результаты у нас воскресные», — заявила Гуменюк.
Как сообщал «Рамблер», 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка дизельного топлива из резервуара для хранения. По данным Росприроднадзора, после аварии более 15 000 кубометров дизельного топлива были обнаружены в водоемах, еще 6 000 кубометров топлива попали в грунт. Предельно допустимый коэффициент вредных веществ в окружающей среде превышен в несколько тысяч раз. 31 мая из-за разлива топлива был объявлен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера.
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Происшествия , Видео , Экология , Происшествия в Москве , Интерфакс , Красноярский Край , Норильск
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