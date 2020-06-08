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Спасатели собрали 650 кубометров топлива с места разлива в Норильске 

Газета.Ru и ещё 22 1 час назад
ЧП в Норильске: собрано 650 кубометров топлива
Фото: РИА Новости
Сотрудники Морспасслужбы РФ с 1 июня собрали более 650 кубометров дизельного топлива с места его разлива в Норильске из-за аварии на ТЭЦ-3, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Росморречфлота.
"В районе операции по ликвидации последствий техногенной аварии на ТЭЦ-3 под Норильском, морскими спасателями с водной поверхности собрано более 650 кубометров нефтепродуктов", — сообщили в ведомстве.
По информации Росморречфлота, на место ликвидации аварии дополнительно были переброшены 16 специалистов с оборудованием для сбора топлива.
В ведомстве пояснили, что участок реки Амбарная, куда попали нефтепродукты, "уже разбит на сектора". Совместные действия спасателей МЧС и сотрудников нефтяных компаний координирует оперативный штаб.
В ТЭЦ N3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара, где хранилось топливо. 29 мая часть нефтепродуктов попала в реку Амбарная. Площадь разлива составила более 180 тыс. кв. м. Позднее МЧС признало аварию чрезвычайной ситуацией федерального характера. Экстренные службы позднее сообщили, что предельно допустимые концентрации загрязнителей в реках, куда попало дизельное топливо после аварии, превышены в десятки тысяч раз от нормы.
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Происшествия , Санкции , Ситуация в мире , МЧС , РИА Новости , Норильск
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