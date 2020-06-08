В районах Красноярского края ввели режим ЧС

Власти после подтоплений, вызванных сильными дождями, объявили в трех районах Красноярского края режим ЧС, сообщает краевое агентство ГО ЧС.

По его данным, в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленном выпадением обильных осадков, произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края — Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском районах. Подготовлено 4 пункта временного размещения, в которых на данный момент размещены 5 человек, из них двое детей, остальные размещены по родственникам и знакомым.

"Приняты решения признать обстановку на территориях муниципальных образований Партизанский, Манский и Ермаковский районов чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, есть переливы по двум участкам дорог, общей протяжённостью 400 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами. Во всех населённых пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов.