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В трех районах Красноярского края ввели режим ЧС из-за паводка 

РИА Новости и ещё 20 2 часа назад
В районах Красноярского края ввели режим ЧС
Фото: РИА Новости
Власти после подтоплений, вызванных сильными дождями, объявили в трех районах Красноярского края режим ЧС, сообщает краевое агентство ГО ЧС.
По его данным, в связи с подъемом уровня воды в реках в центральной и южной группе районов края, обусловленном выпадением обильных осадков, произошло подтопление в четырех муниципальных районах Красноярского края — Манском, Партизанском, Ермаковском, Курагинском районах. Подготовлено 4 пункта временного размещения, в которых на данный момент размещены 5 человек, из них двое детей, остальные размещены по родственникам и знакомым.
"Приняты решения признать обстановку на территориях муниципальных образований Партизанский, Манский и Ермаковский районов чрезвычайной ситуацией межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, есть переливы по двум участкам дорог, общей протяжённостью 400 метров. Повреждено три автомобильных моста, ограничено дорожное сообщение с двумя населенными пунктами. Во всех населённых пунктах имеется запас продуктов питания и медикаментов.
Ранее МЧС сообщило что, жителей 30 домов поселка Колбинский в Манском районе края эвакуировали из-за подтоплений, в район направлены спасатели.
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Происшествия , МЧС , Красноярский Край
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