Найдены новые свидетели по делу MH17

Основатели платформы для независимых журналистов Bonanza Media Яна Ерлашова и Макс ван дер Верфф нашли новых свидетелей, подтверждающих наличие военных самолетов в небе над Донбассом 17 июля 2014 года, когда произошла катастрофа Boeing . Это следует из видеозаписи со свидетельствами очевидцев, которое в воскресенье опубликовано на канале журналистов в YouTube

"Вспышки, взрыва я не видел, — рассказал журналистам житель поселка Ольховчик Роман. — Я звук слышал, хлопки, и потом истребитель пошел в сторону Дебальцево. Все, второго самолета я не видел. Как потом говорили, был второй. Я не знаю, я видел один самолет.

Мы потом еще удивились, почему по новостям сказали, что сбили ракетой, а о самолетах вообще ничего не говорили".

"Сначала все было тихо, а потом начали летать над головой военные самолеты, — рассказал другой очевидец по имени Борис. — Видел один, точно видел. Второй, как бы слышно было звук, но непонятно, где он был. Раз, все затихло. Минуты две прошло, над головой мощный хлопок. Поднял голову в небо посмотреть, увидел след. От чего — не знаю. Но он был как бы горизонтально.

И увидел, уже из-за облаков падал самолет. Падал, как листья с дерева".

Независимое расследование продолжается

Днем ранее на пресс-конференции, организованной в Гааге Bonanza Media и международной платформой "Глобальные права мирных людей", Ерлашова по видеосвязи сказала, что продолжит проводит независимое расследование крушения рейса MH17. "Мы продолжаем придерживаться мнения, что расследование Совместной следственной группы (ССГ) нельзя назвать удовлетворительным, — отметила она. — Нас убеждают в основном через СМИ и [информационный проект] "Беллингкэт". Да, были презентации ССГ.

Но это все неубедительно. Информация о [зенитном ракетном комплексе] "Бук", ездившем по округе, запустившим ракету, будь он российский, повстанцев или украинский, очень расплывчатая. Но что я точно знаю, так это то, что в тот день в небе в непосредственной близости от места трагедии находились украинские военные самолеты".

"Мы были на месте крушения, мы ходили от одного дома к другому, спрашивали разных людей, — обратила внимание журналистка. — Как вы можете видеть из записи, эти люди говорят только о том, что видели. Если они не видели, но слышали истребитель, то они так об этом и говорят".

"И я бы не стала утверждать, что эти люди не боятся говорить, — добавила Ерлашова. — Но желание добиться справедливости превосходит их страхи. Мы взяли интервью у гораздо большего числа людей. Но в наш видеоролик мы включили только тех, кто согласился говорить открыто".

Она подчеркнула, что в рамках расследования должна быть изучена роль Украины.

"И не только по вопросу незакрытия воздушного пространства, что является основополагающей причиной катастрофы, прокуратура уже сказала, что не намеревается расследовать это. Но нельзя игнорировать присутствие украинских истребителей в небе. Это должно быть учтено, их роль должна быть тщательно изучена", — подытожила она.

Слушания возобновляются

Олег Пулатов и В понедельник в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе рейса MH17. Обвиняемыми обозначены четыре человека — бывший глава ополченцев в Донецкой народной республике Игорь Гиркин , который известен под псевдонимом Стрелков и которого называли министром обороны республики, и его подчиненные Сергей Дубинский Леонид Харченко . По данным следствия, первые трое являются гражданами России, а Харченко имеет гражданство Украины. Их обвиняют в том, что они якобы занимались доставкой зенитной установки "Бук" на Украину с территории России.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек — граждане десяти государств. Для уголовного расследования трагедии была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. В июне 2019 года эксперты заявили, что установили группу из четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. Суд над ними начался 9 марта. Интересы Пулатова представляет группа из одного российского и двух нидерландских адвокатов, процесс над остальными обвиняемыми проходит заочно.

Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.