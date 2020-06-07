Главу службы опеки в Брянске обвинили в халатности

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Следователи предъявили обвинение в халатности начальнику группы опеки и попечительства администрации Брянска после того, как в одном из частных домов нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными конечностями — опекуны оказались алкоголиками, которые забыли о ребёнке.

По информации ТАСС, суд запретил мужчине выполнять должностные обязанности до конца расследования. Чиновника обвинили в недобросовестном отношении к службе.

Девочку, которую обнаружили в пустом доме в грязной одежде и оголодавшую, госпитализировали. Её опекуна арестовали 4 июня после предъявления обвинений в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.