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СК обвинил в халатности начальника службы опеки в Брянске 

News.ru 1 час назад
Главу службы опеки в Брянске обвинили в халатности
Фото: News.ru
Следователи предъявили обвинение в халатности начальнику группы опеки и попечительства администрации Брянска после того, как в одном из частных домов нашли истощённую семилетнюю девочку с обмороженными конечностями — опекуны оказались алкоголиками, которые забыли о ребёнке.
По информации ТАСС, суд запретил мужчине выполнять должностные обязанности до конца расследования. Чиновника обвинили в недобросовестном отношении к службе.
Девочку, которую обнаружили в пустом доме в грязной одежде и оголодавшую, госпитализировали. Её опекуна арестовали 4 июня после предъявления обвинений в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил поставить дело на контроль в центральном аппарате ведомства, писал NEWS.ru.
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Происшествия , Криминал , Александр Бастрыкин , Брянск
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