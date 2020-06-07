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МИД ответил на предложение Помпео помочь в ситуации с разливом топлива 

РИА Новости и ещё 17 14 минут назад
Авария в Норильске: Россия оценила предложение США
Фото: РИА Новости
Россия благодарна США за предложение помощи в ликвидации последствий разлива топлива в Норильске, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Дипломат назвала инициативу Вашингтона вторым жестом доброй воли, напомнив, что до этого стороны осуществили взаимные поставки аппаратов искусственной вентиляции легких.
"Можно, оказывается, работать на благо, можно проявлять такое сотрудничество", — сказала Захарова в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live".
При этом представитель МИД добавила, что российские власти и "Норильский никель" уже определили сроки решения вопроса с разливом топлива.
Ранее госсекретарь Майк Помпео назвал ЧП в Норильске печальным, отметив, что американская сторона готова предоставить техническую экспертизу и помочь в борьбе с последствиями, несмотря на разногласия Москвы и Вашингтона.
Авария в Норильске
На прошлой неделе на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива.
Часть попала в ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила порядка 180 тысяч квадратных метров.
После инцидента зафиксировали многократное превышение предельно допустимых норм концентрации загрязнителей в водах. Как рассказали в Росприроднадзоре, ущерб от ЧП может достигать нескольких десятков миллиардов рублей.
На территории Красноярского края объявили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Правоохранители возбудили несколько уголовных дел.
По предварительной информации, причиной аварии стало потепление в условиях вечной мерзлоты, из-за которого сдвинулись опоры под топливными цистернами.
Накануне глава "Норильского никеля" Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует все работы по ликвидации последствий разлива топлива.
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Происшествия , Политика
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