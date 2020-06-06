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В ДНР похитили иностранку из-за российского флага 

Майк Габриелян и ещё 1 7 минут назад
В ДНР похитили иностранку из-за российского флага
Фото: ТАСС
На Украине заявили о похищении гражданки Испании в Донецкой народной республике (ДНР). С таким утверждением в соцсетях выступил правый украинский пропагандист Денис Казанский.
По его данным, уроженка Донецка Евгения, являющаяся гражданкой Испании, приехала в город до введения карантина. Затем ДНР закрыла границу с Украиной, и она не смогла вернуться на Пиренеи.
Согласно рассказу пропагандиста, неделю назад военные ДНР украсили центр города российскими триколорами. Один из флагов повесили возле балкона женщины. Она якобы флаг убрала, поскольку «не давала разрешения». Через день к ней пришли «вооруженные люди и увели с собой.. Соседи якобы сказали, что „это были шесть или семь человек из министерства безопасности ДНР“.
Официального подтверждения этой информации нет. Отметим, что в Киеве не скрывают, что используют соцсети для пропагандистского давления на жителей ДНР и ЛНР. Поэтому любая информация от так называемых украинских „журналистов“ и „блогеров“ требует тщательной проверки на фейки.
В марте ДНР закрыла границу с Украиной, оставив возможность вернуться для граждан республики, находящихся на украинской территории.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что видео унижений украинскими радикалами 13-летней девочки из-за „жовто-блакитного“ флага попало в интернет.
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Происшествия , Денис Казанский , Донецк , Испания
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