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Москвич на спор спрыгнул с 40-метрового моста в реку 

Мослента и ещё 5 37 минут назад
Москвич на спор спрыгнул с 40-метрового моста в реку
Фото: РИА Новости
Мужчина на спор спрыгнул с Краснохолмского моста, высота которого около 40 метров, в Москву-реку, после чего не смог самостоятельно выбраться из воды — спасателям пришлось приехать на место и спасать тонущего горожанина. Об этом в субботу, 6 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, передает ТАСС.
Отмечается, что утром в поисково-спасательную службу «Крымский мост» позвонили и сказали, что мужчина не может выбраться из Москвы-реки после прыжка с 40-метровой высоты. Прибывшие на место сотрудники экстренной службы увидели, как москвич барахтается в реке в пяти метрах от берега.
Пострадавшего вытащили из воды и подняли на борт катера. С ним все нормально. Уточняется, что горожанин 1980 года рождения.
Накануне, 5 июня, сообщалось о москвиче, который выкопал саженцы туи с дворовой территории в столичном районе Марфино. Он хотел облагородить голубятню, однако его вычислили участковые, которые заставили 39-летнего мужчину вернуть деревья на место.
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Происшествия , Новости Москвы , ИТАР-ТАСС
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